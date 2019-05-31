РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В подмосковном Подольске жители просят представителей власти расширить и привести к нормативным требованиям участок дороги Дубровицы-Луковня-Студенцы, соответствующий депутатский запрос направит в «Мосавтодор» депутат Мособлдумы Павел Максимович, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В поселке Дубровицы 30 мая состоялась встреча Максимовича и жителей, в ней также приняли участие депутат совета депутатов по этому округу Юрий Стрелков, председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак, директор УК «Дубровицы» Игорь Базавлуцкий и представители теротдела администрации.

«По словам жителей, они неоднократно обращались в профильные комитеты правительства Московской области и ГУП МО «Мосавтодор» с просьбой расширить участок дороги Дубровицы-Луковня-Студенцы, но это не привело к желаемым результатам. На основании ответов по этим обращениям мной будет подготовлен дополнительный депутатский запрос для дальнейшей проработки вопроса и приведения дороги в нормальное техническое состояние, соответствующего всем нормам и требованиям региональных дорог», - сказал Максимович.

По словам Старчака, жители измерили ширину дороги на участке возле деревни Луковня, она не превышает 4,5 метра, хотя должна быть не менее 6 метров. Жители жаловались, что дорога узкая для разъезда встречных авто, поэтому водителям приходиться съезжать на обочину из асфальтовой крошки, при проезде по которой разрушается подвеска, гнутся колесные диски и создаются аварийные ситуации, в том числе и с участием пешеходов. Они просят капитально отремонтировать дорогу, расширить ее и сделать обочину из гравия.