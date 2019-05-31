РИАМО - 31 мая. У подмосковного военного городка Молодежный появился собственный бренд, дизайнеры разработали логотип и графические элементы, подобрали цветовую гамму, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Молодежный.

Эта инициатива возникла с целью сделать город конкурентоспособным и привлекательным. В общественной палате муниципалитета посчитали, что разработка бренда может сплотить и поднять дух общины, сформировать патриотизм и креативные тенденции.

«Проделана интересная работа, в России не так много примеров брендов в городах, не много их и в Подмосковье. Мы подготовили брендбук, которым будем руководствоваться при проведении работ по благоустройству, рекламному оформлению праздников. Новый логотип появится в шапке нашей новой окружной газеты и в социальных сетях», — отметил глава городского округа ЗАТО Молодежный Виктор Юткин.

Разработанную дизайнерами символику города разместят на сувенирах, рекламных плакатах, остановках общественного транспорта и в городской застройке.

«Так, символом Молодежного стала уникальная буква «М», а самому городку придумали слоган «Без нас тишина». Главным элементом логотипа Молодежного является громовая стрела. Стрела — один из древнейших символов воинства, указатель пути, достижения цели. Основными цветами города Молодежный являются красный, зеленый и белый», — говорится в сообщении.

Глава муниципалитета посчитал, что бренд должен сочетаться с архитектурным обликом Молодежного и размещаться на флагах, плакатах, на транспорте и даже на фонарных столбах.

«Наш военный городок имеет свою изюминку, его история сама подсказала правильное изображение уникальной и дизайнерской буквы «М», — отметил Юткин.