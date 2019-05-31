РИАМО - 31 мая. Автомобилисты не смогут проехать по Большому Черкасскому переулку с 0:00 1 июня по 6:00 3 июня, потому что над проезжей частью будут прокладывать инженерные коммуникации, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

«Прокладка кабельной канализации с одной стороны улицы на другую будет проводиться открытым способом, в связи с чем движение автотранспорта по переулку в этот период будет невозможно», — говорится в сообщении.

Эти работы пройдут в рамках комплексного благоустройства Большого Черкасского переулка. Въезды на строительную площадку перекроют машинами спецтранспорта, а подъезд к домам разрешат только местным жителям и специальной технике.

«Объехать Большой Черкасский переулок можно будет по Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, а также улицам Варварка и Ильинка. Для водителей будут выставлены щиты с информацией о перекрытии Большого Черкасского переулка», — говорится в сообщении.

Аналогичные работы по благоустройству уже ведутся на улице Ильинка, а также в Старопанском и Ветошном переулках.