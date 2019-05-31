РИАМО - 31 мая. Определена подрядная организация на проектирование корпуса на 300 мест в средней общеобразовательной школе городского поселения Поварово в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По словам министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева, контракт на выполнение инженерных изысканий, проектной и рабочей документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров нового учебного корпус подписан с ООО «Росюграпроект».

«Объект будет расположен в городском поселении Поварово. Плановое завершение строительства в 2021 году», — говорится в сообщении.

Корпус школы построят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», работы финансируются из средств областного и местного бюджетов.