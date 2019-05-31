РИАМО - 31 мая. Редакция «Подмосковье сегодня» запустила уникальное мобильное приложение, которое поможет детям, их родителям, дедушкам и бабушкам увлекательно провести лето в Московской области всей семьей.

В рамках новой туристической программы «Лето в Подмосковье» создана мультимедийная платформа-путеводитель, где рассказывается о летних развлечениях, центрах туризма, спортивных и познавательных занятиях, которые придутся по душе взрослым и детям.

Пользователь может изучить разные варианты отдыха и выбрать свой. «Поеду в лагерь» - 30 лучших тематических, спортивных, оздоровительных детских лагерей по версии редакции «Подмосковье сегодня». «Отдохну у воды» - пляжи и водные аттракционы региона. «Буду развлекаться» - самые необычные места и экстремальный отдых, которые только можно встретить в Московской области. «Пойду в поход» - все про походы, рыбалку и экотуризм.

В проекте также есть полезная информация о сувенирах, которые не купишь нигде, кроме Подмосковья. На сайте можно найти и лайфхаки, которые помогут сделать отпуск более комфортным. Например, можно узнать, как путешествовать с животными или чем занять детей на природе.

Главное, что полезный гид легко открывается на смартфоне и помещается в кармане. Так что нужная информация в путешествии по Подмосковью всегда под рукой.

Ранее Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый специальный проект «Лето в Подмосковье», благодаря которому жители и гости региона теперь могут больше узнать об интересных местах Подмосковья, где можно с пользой провести лето.

РИАМО подготовило путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам и объектам Подмосковья. В числе городов - Сергиев Посад, Дмитров, Клин, Волоколамск, Можайск, Павловский Посад, Коломна, Чехов, Серпухов и другие. У каждого города своя отдельная страница. Выбрав на карте региона город и кликнув на него, пользователь открывает нужную страницу.

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