РИАМО - 31 мая. На территории бывшей промзоны ЗИЛ в квартале «Зиларт» новые улицы благоустраивают по типу «зеленого коридора» и «центробежному» принципу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Около детских учреждений застройщик высаживает деревья, создавая дополнительное приватное пространство, а возле кафе и магазинов — максимально открывая к ним доступ», — уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Приватное пространство формируют за счет создания зеленой зоны у фасадов детских садов и других детских учреждений. Это позволяет не только повысить безопасность детей, но и придать улице особый колорит.

Принцип высадки деревьев возле кафе даст возможность открыть там летние веранды. По словам Пятовой, такой дифференцированный подход к озеленению удобен для всех горожан, поэтому он вполне может стать востребованным в Москве.

ЖК «Зиларт» возводится в рамках реорганизации промзоны ЗИЛ. Инвестором строительства выступает «Группа «ЛСР», которая в прошлом году уже сдала первые четыре дома первой очереди. Во рамках второй очереди возведут 200 тысяч квадратных метров жилья.