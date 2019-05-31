РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. В пятницу в подмосковных Люберцах прошла антитабачная акция, в рамках которой свыше 500 участников летних городских лагерей провели зарядку, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник спорткомитета администрации муниципалитета.

«Сегодня (31 мая - ред.) на территории Дворца спорта «Триумф» прошла веселая утренняя «Зарядка с чемпионом». В зарядке приняли участие более 500 детей, посещающих школьные лагеря на территории образовательных учреждений городского округа Люберцы, и 50 взрослых», - сказал сотрудник.

Он добавил, что акция приурочена ко Всемирному дню без табака и направлена на поддержку здоровья и здорового образа жизни.

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный День без табака, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения. В Московской области работают 62 кабинета по отказу курения. Специалисты готовы оказать помощь всем желающим в борьбе с зависимостью от сигарет. С начала года бесплатную помощь там получили более 4 тысяч человек.