РИАМО - 31 мая. В Красногорске построят два путепровода через железную дорогу у платформ «Опалиха» и «Аникеевка» в связи с запуском МЦД-2 Нахабино-Подольск, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы по проектированию планируется завершить в конце 2019 года, строительство запланировано на период с 2020 по 2021 год. Подведомственная Минтрансу дирекция дорожного строительства уже заключила контракты на разработку проектной документации.

«Необходимость строительства путепроводов связана с модернизацией, которую проводит ОАО «РЖД» в связи с запуском МЦД-2 Нахабино-Подольск. В перспективе на этом направлении будет интенсивное движение электропоездов, которые будут ходить с минимальным интервалом движения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что новые путепроводы позволят увеличить пропускную способность на участках возле платформ.

На дороге Аникеевка-Нахабино планируется построить двухполосный путепровод в составе транспортной развязки общей протяженностью свыше двух километров. Из них 270 метров — длина путепровода. В микрорайоне Опалиха тоже появится двухполосный путепровод общей протяженностью с подходами 1,3 километра.

На мостах сделают тротуары, остановки общественного транспорта, шумоизолирующие экраны и наружное освещение.

Проектировщиком путепровода рядом с платформой «Аникеевка» выбран ОАО «Институт Гипростроймост». Проектную документацию на путепровод в Опалихе разработает ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА».