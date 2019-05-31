РИАМО - 31 мая. В программу комплексного благоустройства в 2019 году в Сергиевом Посаде вошли 22 двора, основную часть работ сделают летом, говорится в сообщении пресс-службы администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Семь из 22 дворов расположены на Новоугличском шоссе – это дома 52А, 52Б, 54, 56, 58, 60 и 60А. Благоустройство дворов еще предстоит, а в доме №52Б уже отремонтировали подъезды. По программе софинансирования покрасили, побелили, либо заменили окна. Работы приняты, замечаний у администрации городского округа нет. А жильцы одного из домов попросили управляющую компанию «НКС» разукрасить подъезды.

«Художников у коммунальщиков нет, поэтому идею поддержали профессионалы – преподаватели художественных отделений 3-й и 8-й школ искусств. Какие рисунки появятся на стенах подъездов, выберут жители. Краской и кистями мастеров обеспечит управляющая компания», — говорится в сообщении.

По словам директора школы искусств №3 Елены Жихаревой, работы над эскизами уже начались, их предложат на обсуждение жителям.

Жители дома №52Б также попросили привести в порядок придомовую территорию.

«Здесь станет лучше. Элементы, которые требуют замены, скорее всего, будут заменены. Стыдно смотреть на горки и лавочки, которые стоят здесь больше 40 лет», – прокомментировал депутат Сергиево-Посадского городского Совета Тимофей Лагутин.

Комплексное благоустройство сделают в течение лета, а художники планируют расписать подъезды в девятиэтажке уже в июне.