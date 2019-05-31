РИАМО - 31 мая. Специалисты управления Роспотребнадзора в рамках работы по оценке готовности зон отдыха города к эксплуатации в период летнего сезона 2019 года уже приняли в эксплуатацию шесть зон отдыха с купанием, сообщается на официальном сайте ведомства.

В настоящее время на территории Москвы находятся: 11 зон отдыха с купанием (из них Большой Садовый пруд - на надзоре ФМБА, две – на реконструкции (Большой городской пруд в Зеленоградском административном округе и пляжный комплекс «Бич Клаб» в Северном административном округе). Кроме этого, 48 зон отдыха без купания, из них четыре зоны отдыха без купания в настоящее время находятся на реконструкции (Джамгаровский пруд и Долгие пруды №1,2 в Северо-Восточном административном округе, парк «Дружба» и Черкизовский).

«В настоящее время приняты в летнюю эксплуатацию шесть зон отдыха с купанием: пляж «Левобережный», «Мещерское», озеро Черное, озеро Школьное, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3. В зонах отдыха, принятых в эксплуатацию, вода водоемов отвечает санитарным требованиям, произведены замена песка на пляжах и акарицидные обработки на прилегающей территории, сотрудники прошли необходимые медицинские осмотры, организован производственный контроль за безопасностью воды и песка», - говорится в материале.

Из 44 зон отдыха без купания на сегодняшний день приняты 38.

Работа по приемке зон отдыха в летнюю эксплуатацию продолжается. Информация о ходе приемки зон отдыха в летнюю эксплуатацию будет размещаться на сайте управления Роспотребнадзора по Москве в постоянном режиме.