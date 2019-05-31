РИАМО - 31 мая. Жилой дом появится в 2021 году в Таганском районе по адресу: улица Мельникова, дом 2, в результате программы реновации, сейчас завершают разработку проекта здания, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В ближайшее время будет получено разрешение на строительство, после чего на площадке начнутся подготовительные работы. Всего в Таганском районе в программу реновации включено 16 жилых домов общей площадью 35,3 тысячи квадратных метров», — сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилой монолитный дом построят по индивидуальному проекту, в нем будут три секции переменной этажности – 8-12-14 этажей. В здании будет 378 квартир (однокомнатных – 126, двухкомнатных – 220, трехкомнатных – 32). Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Отделку наружных стен выполнят с применением вентилируемых фасадов. Еще проектом предусмотрены ниши под наружные блоки кондиционеров.

В каждой секции будут расположены вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков, колясочная и технические помещения.

Нежилые помещения общественного назначения появятся на первых этажах. Там будут магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, творческие кружки и секции. Также возможно размещение Информационного центра по переселению.

В здании жилого дома также запроектирован одноуровневый подземный паркинг.

Маломобильные граждане смогут комфортно передвигаться по территории всего жилого комплекса благодаря предусмотренному проектом отсутствию барьеров.

Территорию возле дома благоустроят: оборудуют детскую игровую площадку и площадки для отдыха взрослых, а также спортивную площадку, высадят деревья и кустарники.

Все интересующие вопросы о проводимых строительных работах на стартовых площадках программы реновации можно задать, оставив обращение в едином контактном центре Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы по телефону: 8 (499) 401-01-01 с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.