В начале июня Подмосковье вновь примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, где представит крупные проекты в сельском хозяйстве, транспорте, промышленности, гостиничном бизнесе и туризме, строительстве офисных центров. С 2016 года на ПМЭФ региону удалось привлечь почти 40 миллиардов рублей инвестиций и создать более 3 тысяч рабочих мест на современных предприятиях, в планах на этот форум – почти 300 миллиардов рублей инвестиций и более 17 тысяч мест трудоустройства для жителей. О наиболее успешных инвестпроектах, реализованных в Московской области, читайте в материале РИАМО.

Фармацевтика мирового уровня

В феврале 2019 года в городском округе Серпухов открыли завод по производству лекарств твердых форм. Он запущен в рамках инвестиционного соглашения, которое было подписано 24 мая 2018 года в Петербурге между АО «ФП «Оболенское» и правительством Московской области.

«Целью запуска нового производственного предприятия является обеспечение населения качественными и доступными лекарственными препаратами. Благодаря высокой производственной мощности и новейшим разработкам, АО «ФП

«Оболенское» вносит значительный вклад в решение задачи импортозамещения», – отмечают в пресс-службе компании.

На предприятии внедряются передовые технологии для производства доступной и высококачественной продукции, проводятся исследования и разработки в области фармацевтики.

До 2021 года на новой производственной площадке будет создано свыше 350 рабочих мест с заработной платой выше среднерыночной по Подмосковью.

Кроме того, для сотрудников предусмотрена гибкая система премирования. Большой плюс для коллектива – возможность работать рядом с домом. А для работников, проживающих не в шаговой доступности от предприятия, организован трансфер из ближайших населенных пунктов.

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Голландские технологии в подмосковных теплицах

© сайт ООО «Луховицкие Овощи»

Тепличные комплексы в Подмосковье развиваются особенно активно. Так, холдинг «Технологии Тепличного Роста» – один из лидеров рынка овощей защищенного грунта в стране. В него входят три действующих и три строящихся высокотехнологичных тепличных комплекса.

«Все тепличные комбинаты, включая подмосковные «Луховицкие овощи», построены по самым последним голландским технологиям, благодаря которым мы обеспечиваем жителей региона свежайшими, созревшими на ветке овощами круглый год», – рассказывают в пресс-службе холдинга.

В числе новейших технологических систем – искусственная ассимиляция растений и применение LED- подсветки Philips последнего поколения.

В третьем квартале 2019 года площадь тепличного комплекса в Луховицах вырастет почти в четыре раза – с 12 до 42 гектаров. Также начнет работу крупнейший в регионе высокотехнологичный упаковочно-распределительный центр площадью 19 тысяч квадратных метров.

Прирост площадей даст новые рабочие места для специалистов разных областей и уровней. Сегодня в подмосковных «Луховицких овощах» занято 340 сотрудников. С запуском следующей очереди тепличного комбината и распределительного центра холдинг сможет предоставить еще около 750 рабочих мест.

«Самые массовые профессии в тепличных комбинатах – овощеводы. Лучшие овощеводы и работники склада зарабатывают до 50 тысяч рублей в месяц, а средняя зарплата рабочих составляет 25 – 30 тысяч рублей», – отмечают в пресс-службе.

Оформление сотрудников в компании – полностью официальное, согласно ТК. Также на предприятии предоставляется горячее питание для сотрудников, организован корпоративный транспорт, в том числе из отдаленных населенных пунктов, выдается спецодежда. В сложных жизненных ситуациях компания оказывает индивидуальную помощь сотрудникам. Приезжим из других регионов предоставляется жилье.

Действует и программа по работе с молодыми специалистами. «Мы даем возможность студентам и выпускникам получить опыт работы по специальности, а лучшим предоставляем постоянное место работы. Мы создаем собственный кадровый резерв, готовим будущих руководителей как в рамках одного тепличного комбината, так и для последующих проектов в рамках холдинга», – рассказали РИАМО в пресс-службе.

Представители компаний-производителей оборудования, агроматериалов, программного обеспечения на регулярной основе обучают персонал. Ведущие специалисты посещают выставки, проходят обучение в Голландии.

Сотрудники овощного холдинга участвуют в отраслевых конкурсах, получают ценные призы, награды, денежное вознаграждение. Компания ежегодно награждает лучших сотрудников. Отмечаются корпоративные профессиональные праздники, в том числе «Праздник окрошки».

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Молочные рекорды

Компания «Ступинская Нива» начала работу как подразделение холдинга «ЭкоНива» в регионе в прошлом году. Сегодня в пользовании предприятия – 8600 гектаров земли и более 1500 голов крупного рогатого скота.

Парк техники интенсивно обновляется, закупаются современные трактора, комбайны, сеялки, опрыскиватели, культиваторы, кормозаготовительная техника. Активно осваиваются технологии точного земледелия. Сумма инвестиций в обновление парка составляет порядка 700 миллионов рублей.

«Сейчас идет подготовка к строительству современного животноводческого комплекса с беспривязным содержанием на 3550 голов дойного стада рядом с деревней Бортниково. В этом году будут завезены 1500 нетелей. Сдача проекта запланирована на середину 2020 года», – рассказывает исполнительный директор ООО «Ступинская Нива» Юрий Кинякин.

При выходе на полную мощность комплекс будет давать 100 тонн молока в сутки, обеспечит порядка 120 рабочих мест со средней зарплатой выше, чем на аналогичных предприятиях в соседних регионах, с полным соцпакетом, регулярным обучением, привлечением молодежи.

Объем инвестиций в проект – 3,9 миллиарда рублей.

«Это станет существенным вкладом «ЭкоНивы» как в развитие сельских территорий, так и в решение задачи, поставленной губернатором Андреем Воробьевым, – к 2021 году добиться в целом в регионе производственного показателя в 1 миллион тонн сырого молока в год», – уверен Кинякин.

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«Карусель» для буренок

В рамках ПМЭФ группа компаний «РОТА» в разные годы подписала соглашения о строительстве молочно-товарного комплекса «РОТА-АГРО Благовещенье» и создании индустриальных парков на территории Московской области.

«Животноводческая ферма – уже полностью реализованный проект. Всего за год мы построили и запустили высокотехнологичный комплекс на 5 тысяч голов. Из Германии и Голландии завезли молочный скот высокой продуктивности», – рассказывает управляющий партнер группы компаний «РОТА» Алла Налча.

По ее словам, управление стадом на ферме автоматизировано. «Мы первыми в Московской области начали использовать доильную установку промышленного типа «Карусель». Внедрили систему «Агроуправление», применили бесшовные плиты для силосно-сенажных траншей», - отметила она.

Объем собственных инвестиций составил 2 миллиарда рублей. Сейчас ферма выходит на полную производственную мощность – более 50 тысяч литров молока в сутки.

Сотни рабочих мест в индустриальных парках

© сайт компании «РОТА-АГРО Благовещенье»

В прошлом году группа «РОТА» презентовала на ПМЭФ большую программу строительства 10 индустриальных парков в Подмосковье в течение 11 лет. Это долгосрочный проект, рассчитанный до 2029 года.

В рамках первого этапа идет заполнение двух индустриальных парков в Ленинском районе. Сейчас готовится к открытию еще три индустриальных парка в Пушкинском городском округе.

«Наши индустриальные парки расположены практически по всем направлениям Московской области на расстоянии 50-60 километров от МКАД.

«Было бы гораздо легче провести коммуникации и инженерные сети, когда у тебя есть 300 гектаров земли в одном месте. Но идея нашего проекта – обеспечить дополнительными рабочими местами жителей разных районов Подмосковья», – подчеркивает Алла Налча.

Открытие фермы «РОТА-АГРО Благовещенье» позволило создать более 100 рабочих мест в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. А один индустриальный парк может дать около 500 новых рабочих мест. Соответственно, 10 парков обеспечат рабочими местами не менее 5 тысяч человек.

Не стоит забывать и о налоговых отчислениях в бюджет. Со своей стороны, компания планирует инвестировать в проект более 2 миллиардов рублей.

«Таким образом, предлагая качественные площадки для резидентов, мы вносим свой вклад в развитие промышленного сектора в Московской области», – отмечает управляющий партнер.

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Как рассказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов, власти региона представят на форуме масштабные проекты, которые позволят создать тысячи рабочих мест в разных частях Московской области – в Рузе, Егорьевске, Истре, Подольске, что станет большим подспорьем для экономики региона. Подмосковье планирует заключить порядка 40 соглашений. Общий объем инвестиций, которые планируется привлечь на ПМЭФ, предполагается в районе 300 миллиардов рублей.

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