Грибной сезон в Подмосковье в самом разгаре: летом 2019 грибники объявили настоящую охоту и приносят из леса полные корзинки белых, подосиновиков, опят, сыроежек, лисичек и других. Где собирать грибы в Московской области, как не заблудиться в лесу, как солить грибы и делать заготовки на зиму, читайте в подборке РИАМО.

Где искать грибы

Опытные грибники точно знают, где искать белые и опята в Подмосковье, и охотно делятся советами. Здесь вы найдете самые грибные направления в Московской области, актуальные наводки, куда поехать грибами в этом сезоне, и народные приметы по сбору грибов.

Безопасность в лесу

Для успешной «тихой охоты» нужен не только зоркий глаз и удача, но и умение отличить съедобный гриб от ложного и, конечно, навыки ориентирования в лесу. РИАМО собрало полезные советы для грибников, чтобы поход за грибами оказался удачным и хорошо закончился.

Как правильно солить и заготавливать грибы

Чтобы грибы не испортились, их надо быстро переработать. Если жареные грибы и супы уже приелись, сделайте заготовки на зиму. Здесь вы узнаете, как засолить грибы, приготовить интересные закуски из грибов и даже сделать грибную муку.