РИАМО – 1 апр. Юные спортсмены из Реутова одержали серию побед на первенстве Московской области по самбо среди юношей и девушек 13-14 лет, все они занимаются в Реутовском физкультурно-оздоровительном центре при поддержке проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», сообщил его муниципальный координатор, директор спорткомплекса Антон Ермаков.

«Наши воспитанники заняли первое, второе и три третьих места. Своей победой Магомед Салихов, Мурад Гаджимурадов, Эдгар Варданян, Ангелина Делевирова и Татьяна Бычкова завоевали путёвки на Первенство ЦФО, где представят наш регион», – сказал Ермаков.

Он отметил, что в реализации партийного проекта «Детский спорт» активно участвуют и сторонники партии, родители воспитанников городского физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Вместе с ними мы не только регулярно организуем соревнования, но проводим встречи, на которых координируем наши общие планы по воспитанию детей, пропагандируем здоровый образ жизни и рассказываем о спорте другим школьникам города», – отметил Ермаков.

Местное отделение партии «Единая Россия» в качестве приоритетного направления закрепило в своей работе вопросы оздоровления детей и формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения горожан.

Партийный проект «Детский спорт», координатором которого выступает член Генерального совета Партии, заместитель председателя комитета ГД РФ по международным делам Ирина Роднина, включает в себя целую серию мероприятий. При поддержке партийцев в регионах строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, осуществляется реконструкция школьных спортивных залов. В рамках проекта реализуется направление «Всемирные игры юных соотечественников».