РИАМО - 1 апр. В ночное время 4 апреля в связи с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода на 33-м километре трассы М-7 «Волга» в Новой Купавне Богородского округа Подмосковья движение транспорта будет ограничено, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор «Москва – Нижний Новгород».

«В период с 1:00 до 5:10 проезжая часть будет сужена до двух полос (по одной – в каждом направлении), скорость ограничена до 40 километров в час», — говорится в сообщении.

В период 3:00 до 3:40 движение на участке будет полностью перекрыто.