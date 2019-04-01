РИАМО – 1 апр. Спасатели тушат горящие гаражи на улице Маршала Рыбалко в столичном районе Щукино, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.
В 19:48 поступило сообщение о пожаре в гаражах по адресу: улица Маршала Рыбалко, дом №2.
«Происходит горение на площади около 100 квадратных метров. Принимаются меры для ликвидации пожара. Один человек был передан наряду скорой помощи для осмотра», – говорится в сообщении.
В районе пожара затруднено движение. Водителей призывают выбирать пути объезда.
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