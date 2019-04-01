РИАМО – 1 апр. Со 2 апреля любой желающий сможет посетить центр воспроизводства редких видов Московского зоопарка в Подмосковье в ходе специальных экскурсий, до этого попасть в центр можно было только в рамках экотуров зоосада, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоопарка.

«Центр воспроизводства редких видов животных (или зоопитомник) был создан в 1994 году под Волоколамском менее чем в 100 километрах от столицы. На живописной территории в 200 гектаров содержится множество редких и ценных видов животных, многие из которых занесены в Красную книгу России, а также Международную красную книгу», – говорится в сообщении.

Миссия центра заключается в формировании стабильно размножающихся пар и групп животных, разработке новых методов содержания и разведения разных видов.

Долгое время питомник был закрыт для посещения. Первые туристы начали приезжать в центр в 2017 году в рамках программы экокультурного туризма.

«Открытие зоопитомника для посещения – одно из важных событий для нашего зоопарка, оно, как и многие другие мероприятия, приурочено к его 155-летию. Мы долгое время разрабатывали экскурсионные маршруты, работали над территорией зоопитомника, чтобы она стала максимально комфортной для туристов. Второго апреля мы готовимся принять первых из них», – отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она выразила надежду, что открытие зоопитомника поможет в популяризации деятельности современных зоопарков, а также позволит привить как можно большему числу людей экологическую культуру.

Зоопитомник будет открыт для посещения ежедневно, кроме понедельников, с 11:00 до 16:00. Групповые экскурсии будут проводиться в 11:00, 13:00 и 14:30. Попасть на них сможет каждый желающий в составе камерной группы размером не более 15 человек. Приобрести билеты посетители смогут на месте в специальных кассах.

«Следуя по экскурсионному маршруту, посетители увидят белых медведей Умку-Аяну и Нику, гепардов, амурских тигров и дальневосточных леопардов, японских журавлей, стерхов, голубых сорок, хищных и других птиц, сычуаньских такинов, жирафов, джейранов, киангов, лошадей Пржевальского и других животных», – уточняется в сообщении.

В скором времени в зоопитомнике можно будет покататься на лошадях, посетить тематические экскурсии для фотографов-анималистов, поработать на пленэре для художников.

С 15 апреля откроется большая экспозиция экспериментального отдела герпетологии, где будут представлены редкие рептилии из разных уголков земного шара.