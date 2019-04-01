РИАМО - 1 апр. В фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области 4 апреля состоится первое заседание экспертного совета Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР), говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного-коммунального хозяйства Подмосковья.

«Вопросы совершенствования законодательной базы капремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного населения, ремонта систем газоснабжения домов и применения профстандартов при капремонте обсудят на первом заседании экспертного совета Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

В состав совета вошли руководители фондов капитального ремонта многоквартирных домов следующих субъектов: Московская область, Калининградская область, Ростовская область, Саратовская область, Оренбургская область, Челябинская область, Тульская область, Республика Мордовия и Хабаровский край.

Основной блок вопросов повестки заседания затронет вопросы реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах и направлений совершенствования отраслевого законодательства. Планируется обсуждение кадрового обеспечения деятельности региональных операторов, применения профессиональных стандартов и организации обучения сотрудников региональных операторов.

Также будет затронут важный вопрос капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия и ремонта систем газоснабжения в многоквартирных домах. Ассоциация представит свои законодательные инициативы по решению данного вопроса.

Кроме того, члены совета обсудят необходимость дальнейшего совершенствования жилищного законодательства и иных нормативно-правовых актов.

По итогам заседания будут сформированы предложения экспертного совета по совершенствованию деятельности региональных операторов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.