РИАМО - 1 апр. Уголовное дело возбудили после гибели в авиакатастрофе в Германии председателя совета директоров группы S7 Наталии Филевой, ее отца и пилота, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По факту крушения частного самолета в ФРГ, в результате которого, по предварительным данным, погибли граждане РФ, следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбаха (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G, на борту которого находились два пассажира и пилот. Погибшими являлись граждане России – акционер группы S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.

Расследование уголовного дела будет проводиться в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ и нормами международного права.