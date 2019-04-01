РИАМО – 1 апр. Хоккейный клуб «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» во втором матче финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» со счетом 4:1, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Балашиха.

Матч посетили более 5,5 тысячи зрителей.

«Командная работа и командная победа. Все ребята включились в игру. Все компоненты в матче были хороши: большинство, игра в равных составах, действия вратаря Бобкова. Если посмотреть на большую часть игр в регулярном чемпионате и в плей-офф, то сегодня был один из самых содержательных матчей. Мы доминировали, действовали дисциплинированно», – приводятся слова главного тренера команды Боба Хартли на официальном сайте клуба.

В первом периоде от «Авангарда» гол гостям забил нападающий Сергей Широков. Во втором периоде гол хозяевам арены забил нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев. В третьем периоде по шайбе в ворота уфимского клуба забили нападающие Тейлор Бек, Кирилл Семенов и на 60-й минуте капитан «Авангарда» – защитник Алексей Емелин.

«Мы ничего не меняли, старались играть в наш хоккей. Пытались еще больше взвинтить скорости, чтобы они фолили на нас, зарабатывали удаления», – дополнил Хартли.

Общий счет финальной серии игр 2:0 в пользу «Авангарда». Следующие два матча пройдут в Уфе 2 и 4 апреля.