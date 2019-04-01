РИАМО - 1 апр. В Подмосковье проходит прием заявок на участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Звездопад свершений» для жителей региона старшего поколения, финал конкурса пройдет в Одинцове 27 апреля, говорится в сообщении пресс-службы ресурсного центра «Свершение».

В 2018 году центр провел фестиваль-конкурс «Звездопад свершений 50+». В отборочных турах приняли участие жители девяти муниципалитетов Московской области. Проект позволил выявить талантливых людей старшего поколения региона в сценическом, вокальном и танцевальном жанрах, народных мастеров прикладного творчества, готовых обучать и реализовывать изделия ручной работы.

«В этом году с 4 марта при поддержке министерства социального развития Московской области ресурсный центр «Свершение» принимает заявки на участие в региональном конкурсе-выставке декоративно прикладного творчества мастеров старшего поколения», — говорится в сообщении.

Цель конкурса – вовлечение старшего поколения в активную социальную жизнь, предоставление возможности для раскрытия талантов мастеров старшего поколения Подмосковья.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 15 апреля на сайте Звездопадсвершений.рф. Один очный семинар-приглашение прошел в Дмитрове 27 марта, еще два пройдут 3 и 10 апреля – в Реутове и Звенигороде.

С 16 по 24 апреля будет проведено онлайн-голосование. Финал конкурса состоится 27 апреля в Одинцове. В этот день пройдут выставка-ярмарка работ мастеров всех участников проекта, торжественное награждение победителей и участников, проведение творческих мастер-классов для всех гостей, обучающих и профориентационных сессий для людей старшего поколения Московской области, праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда.