РИАМО – 1 апр. Социальная сеть «ВКонтакте» не хранит голосовые сообщения пользователей в открытом доступе и опровергла наличие уязвимости, позволяющей получить к ним доступ в приложении соцсети, сообщает ТАСС.

Ранее пользователи соцсети сообщили об открытом доступе к голосовым сообщениям в разделе «Документы». По определенному поисковому запросу можно обнаружить отправленные голосовые сообщения, а также узнать id того, кто записал данные сообщения.

«Никто, кроме самих участников переписки, не сможет получить к ним (голосовым сообщениям – ред.) доступ. «ВКонтакте» не использует файлы формата audiocomment.3gp для голосовых сообщений», – сказал представитель пресс-службы «ВКонтакте».

По мнению специалистов соцсети, в раздел «Документы» попала часть аудиосообщений, которые пользователи загружали через сторонние неофициальные приложения.

В социальной сети настоятельно рекомендовали использовать официальные приложения «ВКонтакте».

«Для дальнейшего разбирательства мы оперативно выключим поиск по таким документам», – отметили в пресс-службе.