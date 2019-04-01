РИАМО - 1 апр. Карантин по бешенству животных объявили на некоторых территориях городского округа Серпухов, там запрещается проводить выставки домашних животных и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (1 апреля 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Дракино городского округа Серпухов Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от южной границы деревни Подмоклово до восточной границы поселка Большевик, далее до восточной границы деревни Иваньково и далее на юг вдоль границы городского округа Серпухов до южной границы деревни Подмоклово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.