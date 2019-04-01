РИАМО – 1 апр. Алабушевская школа в Солнечногорске открылась после капитального ремонта, который в образовательном учреждении не проводили с момента основания в 1962 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

В муниципалитете в первый день после весенних каникул свои двери для учеников после капитального ремонта распахнула Алабушевская школа.

«Теперь более 250 юных жителей округа будут учиться в комфортных условиях. Здесь выполнены работы по ремонту кровли, утеплен внешний фасад здания, проведена отделка коридоров и классов», – отмечается в сообщении.

Ремонтные работы в школе лично контролировал руководитель муниципалитета Владимир Слепцов. По завершении весенних каникул ребята пришли в светлые, чистые и просторные классы.

«Капитального ремонта в образовательном учреждении не было с момента ее основания в 1962 году, но теперь при содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева более 250 юных местных жителей будут получать знания в комфортных современных условиях. Успехов и удачи ученикам», – дополнил Слепцов.

В этом году при содействии и поддержке губернатора Московской области в округе также начнется строительство школы на 1,1 тысячу мест и трех пристроек к школе № 6, школам в Поварово и Тимоново на 300 мест каждая.