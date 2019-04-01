РИАМО - 1 апр. Новейшие разработки и инновационные механизмы в сфере закупок, а также перспективы развития цифровых технологий обсудят на XV Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ», который пройдет 3-5 апреля в Москве на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Форум по традиции объединит все субъекты закупочных процессов. Московская область, являясь одним из передовых регионов, в котором успешно внедряются цифровые технологии на всех стадиях осуществления закупок, не останется в стороне.

«Развитие цифровых технологий, в том числе автоматизация системы управления закупками, является одним из важных и приоритетных направлений для правительства Московской области. Участие в форуме – это возможность представить ведущим экспертам в сфере государственных и муниципальных закупок, региональным специалистам закупочной отрасли и представителям госкомпаний свои лучшие практики», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

На стенде Московской области комитет по конкурентной политике региона и Главное контрольное управление Подмосковья представят новые функциональные возможности электронного магазина Московской области и подсистемы «Портал исполнения контрактов», а также поделятся другими перспективными наработками.

«Форум – уникальная площадка для обмена опытом с коллегами из других регионов. Московская область продемонстрирует свои действующие системы и инновационные цифровые проекты, которые позволяют развивать закупки в полноценном цифровом формате», – отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.