РИАМО - 1 апр. Жителям Московского региона можно планировать смену зимней резины на летнюю на своих автомобилях начиная с 7 апреля, последний снегопад в этом сезоне ожидается 5 апреля, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Рекордное тепло в Центральной России накануне и первоапрельские заряды снега озадачили автолюбителей по поводу реальных сроков смены зимней резины на летнюю. Напомню, что рекомендуется «переобувать» железных коней тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво будет составлять плюс 5 градусов по Цельсию и выше, что, кстати, совпадает с периодом наступления фенологической весны, когда начинает пробуждаться природа», – написал Тишковец в Instagram.

Он отметил, что текущая неделя пока не будет удовлетворять этим требованиям, поскольку, несмотря на малооблачную погоду, сохранится вероятность ночных заморозков. Среднесуточная температура составит плюс 3-3,5 градуса. Сохраняется также и вероятность небольшого и, возможно, последнего снегопада в сезоне 5 апреля.

«Тем не менее с наступлением выходных воздушные потоки сменятся на южные румбы, и на фоне антициклональной, а значит, солнечной погоды, дневной прогрев усилится. Ночью около 0, а днем к воскресенью с повышением до плюс 9-14. Дальше – больше. Высота снежного покрова в Московском регионе сойдет до нуля, что на неделю раньше положенного. Тем более апрель обещает быть теплым и на пару градусов превысит климатическую норму», – добавил Тишковец.

По его словам, начиная с 7 апреля и далее можно планировать смену авторезины.