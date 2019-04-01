РИАМО - 1 апр. В будущем «Парке Яуза» в столице может появиться своя театральная площадка, также востребованными могут оказаться площадки на окраинах города, сообщил РИАМО председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее на Культурном форуме мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в каждом районе города должно быть место, где приятно провести время или прийти на встречу. Кроме этого, театры должны выйти за пределы Садового кольца.

«Уверен, что жители северо-востока, в частности, моего избирательного округа, горячо поддерживают эту идею. Например, уже много лет не используется по назначению кинотеатр «Полярный» в районе Южное Медведково. Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать его многофункциональным культурно-развлекательным центром с функциями кинопоказа и досуговой работы с населением. На площадке «Полярного» можно было бы показывать и театральные постановки», – сказал Шапошников.

Он добавил, что также очень востребованными могут быть площадки в парках, находящихся на окраинах Москвы.

«Думаю, что одним из наиболее популярных мест может стать «Парк Яуза», – уточнил Шапошников.

В 2014 году к председателю Мосгордумы обратились жители Северо-Восточного округа столицы с предложением создать парк вдоль реки Яуза и объединить 24 километра береговой линии в единое парковое пространство. Проект поддержали городские власти, авторский коллектив НИУ МГСУ разработал концепцию парка.

Одна из главных задач проекта – гармонично совместить городскую и природную среду, транспортную и пешеходную инфраструктуру, проложить экологические, марафонские, беговые, велосипедные, пешеходные маршруты. На данном этапе ведутся работы по благоустройству. Проект «Парк Яуза» планируется реализовать до 2021 года.