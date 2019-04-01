РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 апр. В рамках осуществления общественного контроля Королевский родильный дом проверили на доступность и качество оказания медицинской помощи, медучреждение создало все условия для комфорта и безопасности пациентов, сообщается на странице общественной палаты Королева в Instagram.

Общественный контроль проводили члены общественной палаты муниципалитета совместно с депутатом городского совета депутатов Анной Чуканиной и начальником межведомственного взаимодействия по вопросам социальной защиты населения и здравоохранения администрации Натальей Порваткиной.

«Мониторинг показал: в родильном доме созданы все условия для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно. Учреждение оснащено отдельными санузлами и душем. Родильное отделение роддома (родильный блок) имеет индивидуальные боксы для ведения родов, оснащенные современной аппаратурой для мониторинга наблюдения за состоянием матери и плода во время родов, системой подачи медицинских газов, ионизаторами воздуха», – говорится в сообщении.

Выполнение операций в роддоме производится с применением современных технологий, инструментов, шовных материалов, обеспечивающих предотвращение возникновения тяжелых послеоперационных осложнений. Операционная имеет два аппарата для сбора и переливания собственной крови пациентки. Роддом обладает высокими диагностическими возможностями, в распоряжении врачей есть аппарат УЗИ.

Также в Королевском роддоме дети появляются на свет не только в классических родовых залах, но и с помощью вертикальных родов, мягких родов, родов в воде. Весь процесс проходит под наблюдением врача. В учреждении обеспечиваются санитарно-гигиенические и противоэпидемические режимы.