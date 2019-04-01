РИАМО – 1 апр. Согласно прогнозу министерства финансов РФ, рубль будет ослабевать к доллару, в 2036 году курс национальной валюты составит 75,2 рубля, сообщает РИА Новости.

Соответствующая информация содержится в подготовленном ведомством и утвержденном правительством бюджетном прогнозе РФ до 2036 года.

«Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году – 75,2 рубля», – говорится в сообщении.

В то же время, согласно базовому сценарию, средний курс доллара за период 2019–2024 годов может составить 65,1 рубля, по консервативному сценарию – 67,9 рубля за доллар.

В 2025–2030 годах курс доллара может подняться до 70,7 рубля (по базовому сценарию), до 71,5 рубля (по консервативному), а в 2031–2036 годах по обоим сценариям доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля.