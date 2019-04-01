РИАМО - 1 апр. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих читателей в соцсети «ВКонтакте» две пары билетов на премьеру лирической комедии «Карусель» в Московский областной государственный театр юного зрителя (МОГТЮЗ).

Чтобы стать обладателем билетов, нужно подписаться на страницу «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост конкурсного сообщения.

Двоих победителей, которые получат пару билетов, редакция РИАМО определит случайным образом 16 апреля. Концерт состоится 20 апреля в 19:00.

Для участия в розыгрыше необходимо иметь открытый аккаунт, иначе редакция не увидит ваш репост. РИАМО оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

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