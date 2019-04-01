РИАМО - 1 апр. Сотрудники поисково-спасательной станции «Троицкая» в новой Москве вытащили 37-летнего рыбака из реки Десна, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

«В 18:35 в ходе патрулирования спасателями поисково-спасательной станции «Троицкая» на реке Десна в зоне отдыха «Заречье» спасен мужчина-рыбак 37 лет. Он переходил водоем в неположенном месте», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел на реке Десна в 60 метрах от станции. Дежурная смена ПСС в составе трех человек вытащила мужчину из воды и доставила на станцию, после чего ему оказали первую медицинскую помощь.

«От госпитализации мужчина отказался», – отметила собеседник агентства.