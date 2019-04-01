РИАМО - 1 апр. Почти 150 вакансий в спортивной отрасли Московской области доступны людям с ограниченными возможностями, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Редакция сайта общественно-спортивного движения «Живу Спортом» подвела промежуточные итоги работы специального проекта по поиску и подбору персонала для работы в спортивной отрасли Московской области – «Вакансии». Сервис был запущен в декабре 2018 года, на данный момент он предоставляет возможность трудоустройства для более чем 500 специалистов.

«Из представленных вакансий 144 доступны людям с ограниченными возможностями здоровья. Это должности главного тренера, инженера, врача, энергетика, инструктора, администратора, бухгалтера, психолога, специалиста по закупкам, делопроизводителя и другие», – говорится в сообщении.