РИАМО - 1 апр. Специалисты выезжали в подмосковный лес в Мытищах, где были найдены мертвые морские ежи, но по прибытии на место необычную находку уже не смогли обнаружить, сообщил в понедельник сотрудник пресс-службы администрации городского округа Мытищи.

Ранее житель Мытищ рассказал в соцсетях о необычной находке – мужчина обнаружил в лесу несколько сотен мертвых морских ежей. Как сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области, ежей могли ввезти в страну контрабандой и выбросить.

«Этим занималась полиция. Контрольное управление туда выезжало, но, когда прибыли на место, никого уже не обнаружили. Уже кто-то следы свои зачистил. Больше информация о ежах не поступала», – сказал собеседник агентства.