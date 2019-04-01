РИАМО – 1 апр. Расположенные на Ленинском проспекте в столице 24 скульптурные композиции взяли под охрану государства, статуи символизируют мирный труд советских людей после войны, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Объекты установлены на домах №№ 30 и 37 по Ленинскому проспекту. По всем скульптурам проведены противоаварийные мероприятия.

«Статус объекта культурного наследия регионального значения присвоен фасадной скульптуре (16 фигур воинов-победителей и славящих победу девушек), расположенной на галерее 14-этажной башни дома №30 на Ленинском проспекте, а также фасадной скульптуре (восемь фигур: парные скульптуры рабочего и колхозницы, шахтера и женщины-инженера), находящейся на галерее 13-этажной башни соседнего дома №37», – отмечается в сообщении.

Официальный приказ об этом выпустил департамент культурного наследия города Москвы.

«Обе скульптурные композиции были изготовлены из железобетона в мастерской Александра Евстафьевича Громова в середине прошлого столетия», – уточняется в материале.

Дома №№ 30 и 37 играют важнейшую роль в формировании облика Ленинского проспекта, уверен глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

«Это своеобразные парадные ворота, от внешнего состояния которых зависит общее восприятие ансамбля площади Гагарина. Изюминкой зданий безусловно являются скульптурные композиции на их башнях. Летом прошлого года были проведены противоаварийные работы на фигурах и балюстраде дома №30, а осенью очередь дошла до 37 дома. Предположительно, работы по обеим композициям будут закончены в следующем году», – дополнил он.

Мужские и женские фигуры, расположенные на доме №37, были призваны символизировать мирный труд советских людей после войны.

«В настоящий момент они находятся в аварийном состоянии. Чтобы избежать обрушения до начала реставрационного сезона весной 2019 года, в ноябре 2018 года их аккуратно обернули в стальные сетки. Помимо фигур сеткой обтянули уникальный ажурный бетонный парапет. Его тоже ждет реставрация», – разъясняется в пресс-релизе.

Емельянов пояснил, что специалистам необходимо было действовать оперативно, поскольку расслоившийся за долгие годы бетон, при скачках температуры через 0 градусов, которые характерны для ноября, грозил обвалиться на головы прохожих.

«Реставраторы специально разработали методику заключения каждой фигуры в своеобразный «кокон» из оцинкованой стальной сетки», – отметил Емельянов.

Фигуры солдат (и юношей, и девушек) с дома №30 устанавливали на галерею не одномоментно.

«Сначала достроили и украсили лепным декором башню. Далее поставили обелиски среднего яруса. В след за этим на кровле разместили постаменты 16 парных фигур воинов-победителей и встречающих их девушек. Затем установили четыре огромные ростовые фигуры воинов и девушек», – перечисляется в сообщении.

Последние выглядят мужественно и одеты в военную форму. Две девушки стоят в гимнастерках, перехваченных армейским ремнем, в высоких сапогах и в юбках по колено.

«Лишенные девичьей грации, они решительно смотрят вперед. Двое юношей также одеты в гимнастерку, высокие сапоги и штаны-галифе. На головах солдат каски, в руках они держат автоматы. На плечах и юношей и девушек изображена плащ-палатка», – говорится в сообщении.

На верхнем ярусе зрителям открывается другая картина. Здесь стоят шесть девушек в легких летних платьях, с развивающимися на ветру волосами, и шесть солдат, с заломленными на бок пилотками, и мирно стоящими в ногах автоматами.

Дом №37, расположенный на углу Ленинского проспекта и площади Гагарина, представляет собой комплекс из трех зданий с угловой башней, фланкирующей въезд в город. Архитектура здания выполнена в стиле «Сталинского ампира»: фасады украшены элементами ордерной системы, декоративными барельефами с советской символикой, монументальной скульптурой.