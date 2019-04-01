РИАМО – 1 апр. Расположенные на Ленинском проспекте в столице 24 скульптурные композиции взяли под охрану государства, статуи символизируют мирный труд советских людей после войны, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.
Объекты установлены на домах №№ 30 и 37 по Ленинскому проспекту. По всем скульптурам проведены противоаварийные мероприятия.
«Статус объекта культурного наследия регионального значения присвоен фасадной скульптуре (16 фигур воинов-победителей и славящих победу девушек), расположенной на галерее 14-этажной башни дома №30 на Ленинском проспекте, а также фасадной скульптуре (восемь фигур: парные скульптуры рабочего и колхозницы, шахтера и женщины-инженера), находящейся на галерее 13-этажной башни соседнего дома №37», – отмечается в сообщении.
Официальный приказ об этом выпустил департамент культурного наследия города Москвы.
«Обе скульптурные композиции были изготовлены из железобетона в мастерской Александра Евстафьевича Громова в середине прошлого столетия», – уточняется в материале.
Дома №№ 30 и 37 играют важнейшую роль в формировании облика Ленинского проспекта, уверен глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Мужские и женские фигуры, расположенные на доме №37, были призваны символизировать мирный труд советских людей после войны.
«В настоящий момент они находятся в аварийном состоянии. Чтобы избежать обрушения до начала реставрационного сезона весной 2019 года, в ноябре 2018 года их аккуратно обернули в стальные сетки. Помимо фигур сеткой обтянули уникальный ажурный бетонный парапет. Его тоже ждет реставрация», – разъясняется в пресс-релизе.
Емельянов пояснил, что специалистам необходимо было действовать оперативно, поскольку расслоившийся за долгие годы бетон, при скачках температуры через 0 градусов, которые характерны для ноября, грозил обвалиться на головы прохожих.
«Реставраторы специально разработали методику заключения каждой фигуры в своеобразный «кокон» из оцинкованой стальной сетки», – отметил Емельянов.
Фигуры солдат (и юношей, и девушек) с дома №30 устанавливали на галерею не одномоментно.
«Сначала достроили и украсили лепным декором башню. Далее поставили обелиски среднего яруса. В след за этим на кровле разместили постаменты 16 парных фигур воинов-победителей и встречающих их девушек. Затем установили четыре огромные ростовые фигуры воинов и девушек», – перечисляется в сообщении.
Последние выглядят мужественно и одеты в военную форму. Две девушки стоят в гимнастерках, перехваченных армейским ремнем, в высоких сапогах и в юбках по колено.
«Лишенные девичьей грации, они решительно смотрят вперед. Двое юношей также одеты в гимнастерку, высокие сапоги и штаны-галифе. На головах солдат каски, в руках они держат автоматы. На плечах и юношей и девушек изображена плащ-палатка», – говорится в сообщении.
На верхнем ярусе зрителям открывается другая картина. Здесь стоят шесть девушек в легких летних платьях, с развивающимися на ветру волосами, и шесть солдат, с заломленными на бок пилотками, и мирно стоящими в ногах автоматами.
Дом №37, расположенный на углу Ленинского проспекта и площади Гагарина, представляет собой комплекс из трех зданий с угловой башней, фланкирующей въезд в город. Архитектура здания выполнена в стиле «Сталинского ампира»: фасады украшены элементами ордерной системы, декоративными барельефами с советской символикой, монументальной скульптурой.
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