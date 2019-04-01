РИАМО - 1 апр. В системе «Честный ЗНАК» уже зарегистрировались 90% аптек и медорганизаций Подмосковья, опускающих лекарства, включенные в перечень высокозатратных нозологий, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ведомство совместно с ООО «Оператор-ЦРПТ» («Честный знак») провели совещание по вопросам реализации приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов».

«С 1 июля 2019 года начинается регистрация аптек и медицинских организаций в системе «Честный ЗНАК» для работы с препаратами из перечня высокозатратных нозологий. Зарегистрироваться в системе необходимо до 8 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Для своевременной регистрации в системе и успешной реализации проекта аптекам и медицинским организациям необходимо уже сейчас начать регистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и проверить готовность к работе с маркированной продукцией. Медицинским, фармацевтическим организациям, зарегистрированным в системе ранее 1 июля, перерегистрация не потребуется.

«На сегодняшний день в Московской области в системе «Честный ЗНАК» зарегистрировано 90% организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов, включенных в перечень высокозатратных нозологий», — добавляется в сообщении.

С 1 октября 2019 года маркировка станет обязательной для лекарственных препаратов из перечня высокозатратных нозологий, а с 1 января 2020 года система мониторинга движения лекарственных препаратов с использованием средств идентификации станет обязательной для всех лекарственных препаратов для медицинского применения, находящихся в обращении на территории Российской Федерации.

Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушений Российской Федерации в части установления административной ответственности за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения средств идентификации, с нарушением установленного порядка их нанесения, а также за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение в нее недостоверных данных.

Узнать больше о регистрации участников в системе «Честный ЗНАК» можно на сайте.