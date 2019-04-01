РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 апр. В шахматном клубе Дворца детского (юношеского) творчества подмосковных Люберец состоится Детско-юношеский турнир по быстрым шахматам, соревнования пройдут 6, 7, 13 и 20 апреля по возрастным группам, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«К участию в соревнованиях приглашаются все желающие юные шахматисты в возрасте от 5 до 18 лет, подавшие заявку. Количество участников ограничено – не более 48 человек в группе», – говорится в сообщении.

Для группы МД-9 (мальчики и девочки 2011 года рождения и моложе) регистрация пройдет 6 апреля с 10:00 до 11:50. Далее торжественное открытие и жеребьевка, после чего состоятся 1/8 тура и подведение итогов.



Для группы МД-11 (мальчики и девочки 2010 и 2009 годов рождения) 7 апреля регистрация состоится с 10:00 до 11:50, потом торжественное открытие, 1/8 тура, подведение итогов.



Для группы МД-13 (мальчики и девочки 2008 и 2007 годов рождения) регистрация начнется 13 апреля также с 10:00 до 11:50. Торжественное открытие и жеребьевка в пройдут в 11:00-11:15, 1/8 тура начнется в 11:15 и завершится к 16:00, подведение итогов и награждение пройдут с 16:15 до 16:30.



Для групп МД-15, МД-17, МД-19 (юноши и девушки 2001-2006 годов рождения) регистрация состоится 20 апреля с 10:00 до 11:50, затем проведут тожественное открытие, 1/8 тура и подведение итогов.



Предварительные заявки на участие подаются главному судье турнира Юрию Лезнику на электронную почту: leznik@bk.ru или директору-организатору турнира Виктору Естигнееву по телефону: 8(906)-790-66-17.

В заявке необходимо указать: фамилию, имя, отчество; полную дату рождения (день, месяц, год); номер мобильного телефона одного из родителей; адрес электронной почты.