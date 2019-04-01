РИАМО – 1 апр. Подмосковные гребцы завоевали медали всероссийского чемпионата в Краснодаре, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ проходят с 31 марта по 3 апреля.

«Спортсмены из Московской области завоевали две золотые и одну бронзовую медали в течение первых двух соревновательных дней. В частности, золото досталось Кириллу Шамшурину и Максиму Спесивцеву, а третье место в гонке на 2 тысячи метров заняла Елена Анюшина», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что сезон для гребцов из Подмосковья только стартовал и набирает обороты.

«Одним из главных соревнований, разумеется, является только начавшийся чемпионат России, где с самых первых дней подмосковные спортсмены показывают высокие результаты, задавая планку для всех остальных. Поздравляю наших спортсменов с их медалями и желаю сохранять набранный темп», – резюмировал он.