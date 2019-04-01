РИАМО – 1 апр. В подмосковном Клину по просьбам жителей разработали два новых автобусных маршрута, в настоящее время специалисты готовят к передаче пакет документов по данной инициативе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Речь идет о «коротких маршрутах», разработанных по просьбам жителей.

«Это №12 от Майданово через вокзал к Больничному комплексу и №19 с улицы Слободская через улицу Чайковского к Больничному комплексу. Планируется, что маршруты будут работать в социальном режиме», – отмечается в сообщении.

В настоящее время управлением дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа Клин разработан полный пакет необходимых документов и направлен в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тем не менее от жителей по-прежнему многое зависит.

«В рамках политики открытости данные маршруты выставлены на голосование на портале «Добродел». Маршруты, которые в масштабах Подмосковья наберут наибольшее число голосов, будут приняты к первоочередной реализации. Поэтому призываю жителей к активности. Голосование на портале «Доброделе» продлится до 7 апреля», – уточнила глава городского округа Алена Сокольская.