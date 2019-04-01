РИАМО - 1 апр. Предприниматель Герман Стерлигов открыл в Подмосковье магазин «для бедных», в котором натуральный крестьянский хлеб стоит 440 рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Анонсируя в своем Instagram открытие магазина «Крестьянская Berezka», Герман Стерлигов заметил, что натуральные продукты в нем будут в два раза дешевле, чем в его же московских магазинах, а все потому, по его словам, что «в этом новом лесном магазинчике цены только за труд и за сырье» и не надо платить «дармоедам», – говорится в сообщении.

По словам бизнесмена, такое ценообразование обусловлено тем, что в этом месте продаж не будет посредников.

«Вот пример для сравнения: натуральный хлеб в Москве – 950, а тот же хлеб в нашем магазине для бедных – 440. Нормально? Без нахлебников, как видите, намного дешевле. Так что кушайте на здоровье», – написал Стерлигов.

Эта запись возмутила пользователей соцсети, вызвав волну негодования, так как хлеб за 440 рублей – это много даже для тех, кто бедным себя не считает.

Предприниматель уточнил, что 440 рублей стоит килограмм хлеба, в обычных магазинах хлеб стоит в среднем 30 рублей за 200 грамм.

«Это такая раздутая всеми этими вашими разрыхлителями буханка. А 200 грамм нашего хлеба будет стоить 88 рублей. То есть сравнивать надо не 440 рублей и 30, а 88 и 30», – уточнил предприниматель.