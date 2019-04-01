РИАМО - 1 апр. По итогам 2018 года финансовый результат предприятий и организаций столицы увеличился на 43,6%, прибыль составила почти 4,6 триллиона рублей, соответствующий доклад опубликован на сайте Мосгорстата.

Финансовый результат работы предприятий и организаций Москвы в январе-декабре 2018 года составил 3,8 триллиона рублей. Прибыль оказалась на уровне 4,59 триллиона рублей, убыток – около 758,4 миллиарда рублей.

Финансовый результат организаций за 2018 год по отношению к тому же показателю за 2017-й составил 143,6%.

Без данных по малым предприятиям, банкам и страховым число убыточных предприятий и организаций на 1 января 2019 года в столице составило 1443, это 24,3% от общего числа обследованных предприятий. По состоянию на 1 декабря 2018 года этот показатель был на уровне 1538.

Кредиторская задолженность по кругу крупных и средних предприятий и организаций без учета кредитов и займов на 1 января 2019 года составила 18,9 триллиона рублей. Это составило 102,9% к предыдущему месяцу, доля просроченной задолженности – 8,6%.

Дебиторская задолженность по кругу крупных и средних предприятий и организаций на 1 января 2019 года составила 18,2 триллиона рублей – это 103,3% к предыдущему месяцу, доля просроченной задолженности – 4,7%.