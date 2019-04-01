РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 апр. Сотрудники полиции подмосковных Люберец провели тематическую встречу с родителями школьников, на которой напомнили им об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Полицейские рассказали родителям об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, разъяснили понятия правонарушения и преступления, сообщили, в каком возрасте наступает административная и уголовная ответственность за совершенные противоправные деяния», – говорится в сообщении.

Особое внимание стражи порядка уделили вопросу безопасности детей при использовании интернета и общении с незнакомыми людьми.

В конце мероприятия правоохранители ответили на интересующие родителей вопросы.