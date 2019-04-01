РИАМО - 1 апр. Замоскворецкий суд Москвы приговорил криминального авторитета Фуада Рзаева к пяти годам заключения в колонии за вымогательство, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

«Рзаев приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сказал собеседник агентства.

В ночь на 14 февраля 2018 года совместными усилиями ФСБ, уголовного розыска и спецназа авторитета удалось задержать в Долгопрудном. Он был обвинен в вымогательстве денег у бизнесменов.