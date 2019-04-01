РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. В поселке радиоцентра Романцево подмосковного Подольска на территории Русского музея обряда и быта нашли монеты и украшения, датируемые примерно XVII веком, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» пос. Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке радиоцентра Романцево в Подольске при ремонте трубопровода на территории Русского музея обрядов и быта Сельского дома культуры «Романцево» рабочими обнаружены элементы керамики, украшения и монеты», – говорится в сообщении.

Данные находки датируются, предположительно, XVII веком.