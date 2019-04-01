РИАМО - 1 апр. Фестиваль Moscow Restaurant Week вошел в тройку рейтинга самых популярных гастрономических событий весны, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Аналитики представили рейтинг лучших гастрономических весенних фестивалей и праздников в России, популярных у туристов в апреле.

«В первую пятерку гастрономических событий вошли Петербургский ресторанный фестиваль в Санкт-Петербурге (1-30 апреля), ресторанный фестиваль Moscow Restaurant Week в Москве (1-14 апреля), гастрономический фестиваль Visit Dagestan 2019 в Дагестане (9-16 апреля), фестиваль черемши «Медвежий лук» в Апшеронском районе Краснодарского края (6 апреля) и ресторанный фестиваль Cookout в Екатеринбурге (18-19 апреля)», – отмечается в сообщении.

Рейтинг апрельских гастрофестивалей составлен на основе их популярности и уникальности.

Весенняя ресторанная неделя Moscow Restaurant Week проходит с 1 по 14 апреля в 80 лучших ресторанах Москвы.

В рамках Московской ресторанной недели, проходящей в шестой раз, можно попробовать 400 разнообразных блюд из рыбы и морепродуктов, а также 80 различных комплиментов amuse-bouche от шефов.