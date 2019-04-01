РИАМО - 1 апр. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху двустороннее сотрудничество, переговоры прошли по инициативе израильского правительства, сообщается на сайте kp.ru.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также ситуация в ближневосточном регионе», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента РФ.

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе еврейского правительства.

В конце февраля 2019 года Биньямин Нетаньяху встретился в Москве с Владимиром Путиным. Стороны обсудили двусторонние отношения и сирийскую ситуацию. В том числе в ходе переговоров было решено создать несколько различных форматов сотрудничества.