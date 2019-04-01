РИАМО - 1 апр. Мещанский суд Москвы 11 апреля рассмотрит уголовное дело в отношении экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

«Уголовное дело в отношении Масляевой есть, принято в производство. Процесс назначен на 11 апреля в 10:00», – сказал собеседник агентства.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова задержали 22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных под проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 миллионов рублей.

Фигурантами дела о хищениях средств также проходят ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. Ее дело выделено в отдельное производство.

В отношении Серебренникова, Итина, Масляевой и Апфельбаум суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Малобродскому по медицинским показаниям меру пресечения смягчили до подписки о невыезде.

Еще одна обвиняемая по делу – Екатерина Воронова, – скрылась от следствия и находится в международном розыске. В разное время она занимала должности продюсера и генпродюсера АНО.