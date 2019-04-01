РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. В подмосковном Подольске до 8 мая планируют отремонтировать стену подъезда одного из домов на улице 50 лет ВЛКСМ, которая начала осыпаться, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на разрушение стены у первого подъезда в доме №4 по улице 50 лет ВЛКСМ. Он отметил, что стена начала осыпаться и разрушаться.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта стены входной группы подъезда №1 жилого дома №4 по улице 50 лет ВЛКСМ и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. По результатам обследования составлен акт. В связи с погодными условиями решение отложено. Запланированы мероприятия по устранению выявленных нарушений, которые будут выполнены до 8 мая 2019 года», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.