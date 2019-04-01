РИАМО - 1 апр. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства паркинга на территории жилого комплекса «Отрадный», который расположен в микрорайонах 36, 36А, 37 городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Застройщиком объекта выступает ООО «Инвест-Строй». Автостоянка рассчитана на 308 машино-мест», – отметил руководитель Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Согласно проекту, общая площадь пятиэтажного паркинга составит 10,4 тысяч квадратных метров.

Завершить строительство планируется во втором квартале 2021 года.