РИАМО (ЛЮБЕРЕЦЫ) – 1 апр. Комитет по физической культуре и спорту администрации подмосковных Люберец 27 апреля организует для жителей городского округа спортивный праздник «Спорт в каждый двор», сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Для жителей подготовят интересную программу: вкусные поединки, турнир по футболу (состав команды 4+1, возраст: 2004-2006 годов рождения), надувная полоса препятствий, перетягивание каната, настольный теннис», – говорится в сообщении.

Также «РосМолСпорт» проведет мастер-класс и силовое шоу. Мероприятие пройдет на дворовой площадке по адресу: Октябрьский проспект, дом №8, корпус 3. Начало в 10:00. Подать заявку на участие в турнире по футболу, а также обратиться за дополнительной информацией можно по телефону: 8(495)503-32-42.