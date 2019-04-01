РИАМО - 1 апр. Концерт в честь американского абстракциониста XX века Джексона Поллока пройдет 13 апреля в старейшем лютеранском соборе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда Belcanto.

«В мультимедийном концерте в Кафедральном соборе (Святых Петра и Павла – ред.) картины Джексона Поллока будут транслироваться на своды собора, в то время как на историческом органе будут исполняться произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В концерте примут участие Ольга и Ксения Кемовы (орган), Российский квартет саксофонистов. Концерт пройдет в рамках проекта «Звучащие полотна» фонда Бельканто», – отмечается в сообщении.

Поллок считается одним из самых противоречивых художников XX века.

Американский абстракционист, прославившийся благодаря своей «капельной» технике рисования, поделил мир на два лагеря: тех, кто считал его полотна шедеврами, и тех, кто не признавал в его работах и тени таланта. Поллок вошел в историю мировой живописи благодаря написанной в 1948 году картине под незамысловатым названием «Номер 5», она вошла в десятку самых дорогих картин, проданных когда-либо.